Черновецький добровільно у відставку не піде

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ може ухвалити рішення про добровільну відставку лише на підставі "політичної доцільності".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, що може стати передумовою для ухвалення ним рішення про відставку.

«Тільки політична доцільність», - наголосив Л.ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ, додавши при цьому, що на сьогодні не бачить жодних підстав для своєї відставки.

На запитання, чи не думав він у принципі подати у відставку, маючи упевненість у тому, що знову виграє вибори Київського міського голови, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Я не думаю про відставку, у мене дуже багато справ. Але в принципі моя готовність до будь-яких дій, щоб усім жилося краще, - вона існує на 100%. Я рішуча людина, і це для мене не проблема». При цьому мер наголосив, що на його рішення впливають також політичні союзники. «У мене є політичні союзники, з якими я раджуся, і їхня порада для мене багато важить», - зазначив мер.

Щодо своєї думки з приводу можливого голосування у Верховній Раді з питання перевиборів у Києві, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Мене абсолютно не турбує, як відбуватиметься голосування. Я братиму участь у виборах, навіть якщо це голосування незаконне відбудеться, навіть якщо шантаж і підкуп матимуть місце. І я виграю ці вибори, якщо вони матимуть місце».

Він також висловив переконання в тому, що голосування у ВР однозначно не було б, якби він «був слухняним, якби кожний із депутатів мав те, що він хоче на території Києва».