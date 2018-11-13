В УКРОПі вимагають пояснень, чому автобуси з прихильниками партії не пропускали до Краматорська

УКРОП вимагає у правоохоронців пояснень, чому прихильників партії, які прямували на праймеріз УКРОПу в Краматорськ, не пропускали через блокпост.

Представники УКРОПу закликають правоохоронні органи пояснити причину посиленої перевірки п’ятьох автобусів на межі Луганської та Донецької областей 10 листопада. 250 людей у цих автобусах прямували у Краматорськ на зустріч з учасником президентських праймеріз «Українського об’єднання патріотів», народним депутатом Олександром Шевченком.

З відповідним депутатським зверненням до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Юрія Луценка та голови Донецької обласної держадміністрації Олександра Куця звернулися нардепи від УКРОПу, йдеться у повідомленні прес-служби партії.

За інформацією укропівців, до них звернулися громадяни України з відповідною скаргою на дії працівників контрольно-пропускного пункту на межі вказаних областей. Тут пасажирів автобусів, серед яких були діти, волонтери, учасники антитерористичної операції, інваліди та просто патріоти, попросили вийти на вулицю та почали ретельно перевіряти документи, роблячи це дуже повільно.

Однак на цьому перевірка не закінчилася – у подальшому було озвучено пропозицію скласти в кожному автобусі список пасажирів, вказавши прізвище, ім’я, по батькові та адресу проживання. Проте й після цього затримання автобусів не припинилося – списки пасажирів не прийняли, і людей знову почали перевіряти.

Після тривалої й неодноразової перевірки документів було пропущено лише один автобус, а на місце прибув керівник Кремінського районного відділення Національної поліції України у Луганській області, який особисто почав перевіряти документи пасажирів.

«Протягом усіх зазначених подій, за інформацією заявників, повз контрольно-пропускний пункт проїжджало багато інших автобусів, зокрема з країни-агресора та до неї, які ніхто не зупиняв. Під час перевірки документів працівники контрольно-пропускного пункту погрожували, що заборонять усім автобусам продовжувати рух взагалі або викличуть групу захоплення», – зауважили в УКРОПі.

З огляду на це, «Українське об’єднання патріотів» закликає пояснити, з якою метою здійснювалася перевірка документів пасажирів, відповідно до якого нормативно-правового акту вживалися вказані дії та яка посадова особа з правоохоронних органів України віддала відповідне розпорядження.