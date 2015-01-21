В Україні посилено антитерористичну діяльність - СБУ
01:07, 21 січня 2015Політика
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Для убезпечення українських громадян, забезпечення їхнього захисту та спокою, рівень задіяння усіх суб'єктів по боротьбі з тероризмом на всій території України є посиленим
В Україні посилено антитерористичну діяльність / Думская
Про це радник глави СБУ Маркіян Лубківський повідомив у Фейсбук.
"Службою безпеки України у співпраці з усіма силовими міністерствами та відомствами будуть вживатися усі можливі заходи для недопущення дестабілізації ситуації з боку диверсантів і терористів", - написав він.
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"Просимо усіх зберігати спокій та допомагати СБУ і всім іншим українським силовим структурам у боротьбі з ворогом, інформуючи про загрози вчинення диверсій, провокацій чи терористичних актів.
Корисну інформацію просимо надсилати, зокрема, на нашу гарячу лінію:
0-800-501-482 callcenter@ssu.gov.ua", - йдеться у повідомленні.
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