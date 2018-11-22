"Подолаємо фашизм разом": на Закарпатті з'явилися провокативні білборди (фото)

Поки не відомо, хто розклеїв провокативні банери.

На Закарпатті з'явилися провокативні білборди. На антиугорських банерах зображені Геннадій Москаль та Ілдика Орос і напис "Подолаємо фашизм разом".

Про це повідомив у Facebook активіст Роман Келемен.

"На Закарпатті почали розміщувати білборди голови Закарпатської ОДА та обласної депутатки від угорської партії", - прокоментував фото Келемен.

На білборді Геннадій Москаль та ректор Закарпатського угорського інституту Ілдіка Орос тримаються за турула, між ними підпис "Подолаємо фашизм разом". Поки не відомо, хто розклеїв провокативні банери.

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 20 жовтня, в кількох районах Закарпаття невідомі розклеїли борди із зображеннями лідерів політичної партії Товариства угорської культури та надписом "Зупинимо сепаратистів".

Читайте такожНа Закарпатті відкрили кримінальне провадження через провокаційні білборди про "сепаратистів"

Геннадій Москаль заявив, що антиугорські борди на Закарпатті – це провокація російських спецслужб.

Прокуратура Закарпаття відкрила провадження через скандальні антиугорські борди.

Нагадаємо також, що ректора угорського інституту в Берегові викликали в СБУ через заяву про утиски в Україні. Предметом зацікавлення спецслужби став виступ Ілдіки Орос у Будапешті 23 жовтня, під час якого вона заявила про утиски угорців в Україні фашистськими методами.