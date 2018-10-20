На Закарпатті вночі з'явилися білборди з написом "Зупинимо сепаратистів" (фото)
Відразу в кількох районах Закарпатської області сьогодні, 20 жовтня, було помічено рекламні щити з зображенням 3-х лідерів Товариства Угорської Культури Закарпаття (ТУКЗ) і написом «Зупинимо сепаратистів».
Про це повідомляє місцеве видання mukachevo.net.
Зокрема, такі білборди виявили при в’їзді в Ужгород у селі Минай, а також при в’їзді у село Гать Берегівського району.
Згідно з інформацією, у Закарпатській ОДА зауважили, що рекламу було поклеєне на щити самовільно вночі.
У свою чергу, голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль на своєму сайті заявив, що борди із зображеннями діячів політичної партії «ТУКЗ» та антиугорськими надписами є примітивною провокацією російських спецслужб.
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"Безпосередніх виконавців провокації зараз розшукують правоохоронці, але методи і стиль виконання вказують на те, що це чергова примітивна спецоперація ФСБ, яка вже кілька років намагається розсварити на Закарпатті українців і угорців", - переконаний Москаль.
Також миттєво засудили розміщення таких бордів в угорських організаціях Закарпаття, назвавши це продовженням антиугорської кампанії в Україні.
Крім того, посол України в Угорщині Любов Непоп також назвала ці білборди провокацією.