В яких областях України вводиться воєнний стан – карта

Указом передбачено ввести воєнний стан з 9:00 28 листопада 2018 на 30 діб до 9:00 27 грудня 2018 року.

Верховна Рада України, увечері 26 листопада підтримала введення воєнного стану в ряді областей України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Воєнний стан вводиться в 10 областях України. Це – Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська області. Читайте такожВоєнний стан у всій Україні буде введено тільки у разі наземної операції військ РФ - Порошенко Указом передбачено ввести військовий стан з 9:00 28 листопада 2018 на 30 діб до 9:00 27 грудня 2018 року. Як повідомлялося, у період дії воєнного стану, введеного указом президента України, часткова мобілізація оголошується президентом України в терміни та в обсягах «згідно загрози національній безпеці та обороні України».

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