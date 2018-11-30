Мей про захоплення українських кораблів на морі: типова поведінка РФ

Мей має намір домагатися нових санкцій щодо Росії.

Росії слід звільнити українських моряків і судна Військово-морських Сил України.

Про це прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, прямуючи на саміт "Великої двадцятки" (G20), який відбудеться в Буенос-Айресі, повідомляє Deutsche Welle.

Вона назвала позицію Москви щодо інциденту в Керченській протоці "типовою моделлю поведінки Росії" і закликала до деескалації.

"Лондон завжди знаходився в авангарді ЄС, закликаючи до санкцій щодо Росії у зв'язку з її поведінкою", - підкреслила Мей.

За її словами, Великобританія продовжить добиватися "відповідних санкцій" проти Москви.

Вчора президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що не стане зустрічатися з Путіним на полях саміту G20, так як РФ не відпустила полонених українських моряків і не повернула Україні захоплені в Керченській протоці судна. У Кремлі заявили, що якщо Трамп дійсно скасував зустріч, у Путіна "буде пара додаткових годин у програмі для корисних зустрічей на полях саміту".

Сенат США офіційно ухвалив резолюцію, яка засуджує агресію Росії в Керченській протоці.

Читайте такожЄвропейський суд з прав людини виніс термінове рішення щодо захоплених РФ українських моряків

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. За даними СБУ, також відбулося бойове застосування 2 ракет російським винищувачем Су-30 та 2 ракет розвідувально-ударним гелікоптером Ка-52.

Всі 24 моряки, які перебували на суднах, потрапили після штурму російським спецназом у полон. Троє з них поранені.

Усі українці були заарештовані так званим "судом" у Криму. Їх обвинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).