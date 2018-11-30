Сенат США одноголосно засудив російську агресію проти України в Керченській протоці

Резолюція рішуче засуджує дії Росії і закликає звільнити членів екіпажу затриманих Росією.

Сенат США одноголосно прийняв резолюцію, в якій засуджується агресія російської сторони в Керченській протоці, пише The Hill.

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За словами одного з її авторів сенатора-республіканця Рона Джонсона, таким чином сенат країни підтримує українську сторону.

«Ми категорично засуджуємо будь-які військові дії Росії, вжиті для того, щоб в односторонньому порядку переписати міжнародні правила», — заявив сенатор Кріс Мерфі.

Резолюція рішуче засуджує дії Росії і закликає країну звільнити членів екіпажу затриманих українських кораблів. У ній також міститься попередження, що конфронтація біля берегів Кримського півострова дестабілізує регіон і "веде до подальшої ескалації напруженості".

Уточнюється, що документ був прийнятий без поіменного голосування одноголосно. При цьому резолюція має декларативний характер.

Раніше в Держдепі заявили, що Трамп направив Москві «потужний і зрозумілий сигнал»: якщо захоплені РФ в окупованому Криму українські кораблі та їхні екіпажі не будуть повернуті Україні, Росії може загрожувати ізоляція.