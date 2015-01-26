У лікарнях перебувають 309 поранених бійців АТО, з них 19 - у важкому стані
10:15, 26 січня 2015Політика
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У лікарнях перебувають 309 поранених бійців АТО, з них 19 - у важкому стані.
REUTERS
Про це повідомив виконуючий обов'язки спікера Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.
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«Станом на сьогоднішній день в госпіталях і лікувальних закладах знаходяться 309 військовослужбовців, з них 19 - тяжкопоранені», - зазначив він.
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