У лікарнях перебувають 309 поранених бійців АТО, з них 19 - у важкому стані

10:15, 26 січня 2015
Політика
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У лікарнях перебувають 309 поранених бійців АТО, з них 19 - у важкому стані.

REUTERS

Про це повідомив виконуючий обов'язки спікера Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

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«Станом на сьогоднішній день в госпіталях і лікувальних закладах знаходяться 309 військовослужбовців, з них 19 - тяжкопоранені», - зазначив він.

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