У лікарнях перебувають 309 поранених бійців АТО, з них 19 - у важкому стані

У лікарнях перебувають 309 поранених бійців АТО, з них 19 - у важкому стані.

Про це повідомив виконуючий обов'язки спікера Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов. Читайте такожНа реабілітацію до Польщі відправлять 40 поранених українських військових «Станом на сьогоднішній день в госпіталях і лікувальних закладах знаходяться 309 військовослужбовців, з них 19 - тяжкопоранені», - зазначив він.

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