Україна попросила західних сусідів посилити прикордонний режим

З Європи також можуть заїжджати росіяни або громадяни інших країн, які працюють на спецслужби РФ, зазначив керівник ДПСУ .

Керівництво Державної прикордонної служби України звернулося до керівництва прикордонних структур країн-сусідів на заході з проханням посилити прикордонний режим.

Про це розповів глава відомства Петро Цигикал в інтерв'ю телеканалу UA:TV.

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За його словами, це було зроблено у зв'язку з тим, що охорону кордону на цій ділянці довелося трохи послабити через посилену охорону східних областей.

"Я підписав листа практично всім керівникам прикордонних відомств країн, з якими ми межуємо: Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія... Ми попросили, щоб керівництво прикордонних структур цих країн посилило прикордонний режим зі свого боку, щоб ми проводили спільні заходи. Оскільки частину наших підрозділів ми відправляємо для підсилення на схід, то трошки послаблюємо систему охорони на заході", - сказав Цигикал.

За його словами, на західній ділянці державного кордону ДПСУ проводить посилену роботу з перевірки людей, що перетинають кордон. Цигикал підкреслив, що з країн Європи також можуть заїжджати росіяни або громадяни інших країн, які працюють на російські спецслужби.

Відповідний фрагмент інтерв'ю з 13:12.

Раніше повідомлялося, що на час дії воєнного стану Україна не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі у віці від 16 до 60 років. Для громадян України немає жодних обмежень.

25 листопада російські прикордонники атакували і захопили два катери та рейдовий буксир Військово-морських Збройних сил України, які прямували з Одеси до Маріуполя. В результаті цього кілька українців отримали поранення, усіх 24 моряків заарештували за нібито "незаконне перетинання держкордону РФ".

26 листопада Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 днів у 10 областях, а також у внутрішніх водах України в акваторії Азовського моря. Закон про введення воєнного стану набув чинності 28 листопада.