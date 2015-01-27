Рада у вівторок може визнати Росію агресором - нардеп

Про це повідомив керівник фракції БПП Юрій Луценко в ефірі ICTV, пише Українська правда.

"На нараді президента (у понеділок) у першу чергу йшлося про реакцію не тільки силових відомств, що робиться і буде зроблено, але й реакцію українського парламенту", - сказав депутат.

"Думаю, що зможу відповісти за всі фракції коаліції і завтра ми ухвалимо узгоджену з президентом, прем'єр-міністром і керівництвом парламенту заяву про факт російської агресії на територію Української держави", - додав він.

Читайте такожРада збирається посилити відповідальність за дезертирство - Луценко

"Думаю, що завтра у цій заяві буде звернення до парламентів світу надати військово-технічну допомогу країні, яка відстоює не лише свою свободу, але й цінності всього вільного світу", - заявив Луценко.

"Думаю, що в цій заяві також буде відображене звернення до ООН почати процедуру зміни статуту, аби вивести РФ із постійних членів Ради безпеки ООН", - додав депутат.

"Також завтра буде запущений механізм визнання членів "ЛНР" та "ДНР" членами терористичних угрупувань", - зазначив Луценко.

Депутат також виступив проти запровадження в Україні воєнного стану, а також введення миротворчого контингенту .