На Об'єднавчий собор українських церков прийде Порошенко – джерело

Об’єднавчий собор скликається для затвердження статуту нової української православної автокефальної церкви та обрання її предстоятеля.

Президент Петро Порошенко у суботу, 15 грудня, візьме участь в Об’єднавчому соборі українських православних церков.

Про це УНІАН стало відомо з достовірних джерел. Об’єднавчий собор скликається для затвердження статуту нової української православної автокефальної церкви та обрання предстоятеля цієї церкви.

Президента Петра Порошенка запрошено на Об’єднавчий собор як почесного гостя.

Раніше речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря заявляв, що на Об’єднавчому соборі головуватиме представник вселенського патріарха митрополит Гальський Еммануїл. У зібранні братимуть участь архієреї, клірики, монахи та миряни.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому Вселенський патріархат підтвердив продовження процедури надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України і вселенський патріарх підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.