Об’єднавчий собор: на Софійську площу прибув Порошенко

«Ви не є гості, ви є учасники створення української церкви», - звернувся президент до присутніх на Софійській площі.

Президент України Петро Порошенко прибув на Софійську площу, де зібралися тисячі людей в очікуванні рішень Об'єднавчого собору українських православних церков.

Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко поспілкувався з людьми біля Софійського собору.

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«Стоїмо і молимося, щоб українська церква сьогодні відбулась і була створена», - заявив він.

«Ви не є гості, ви є учасники створення української церкви», - звернувся президент до присутніх на Софійській площі.

Нагадаємо, у Софійському Соборі в Києві сьогодні відбувається об'єднавчий собор, який повинен проголосити створення Автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.