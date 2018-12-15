Предстоятель нової української церкви буде мати титул Митрополита Київського - ЗМІ

Згідно з проектом церковного статуту, Синод української помісної Церкви буде складатись з 12 архієреїв.

Автокефальну українську православну церкву буде очолювати предстоятель із титулом Митрополит Київський.

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Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на проект статуту нової церкви.

Зазначається, що отриманий журналістами документ є початковим варіантом статуту, який затвердив 29 листопада Синод Вселенського патріархату. У ньому не враховані правки, які за останні дні були внесені до нього спільною робочою групою УПЦ КП, УАПЦ представниками МП та екзархами Константинополя.

Вже з цього проекту, однак, відомо, що наразі титул патріарха очільник нової української Церкви не отримає, хоча сама церква стане автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами.

Синод української помісної Церкви, згідно з проектом, має складатись із 12 архієреїв. Кожні півроку половина Синоду буде проходити ротацію, а термін повноважень члена Синоду складатиме один рік. Предстоятеля Церкви постійно обиратимуть на помісному Соборі.

Миро для нової Церкви на даному етапі буде варитись Константинопольською церквою, але всі інші атрибути церковної незалежності Українська Церква отримує одразу.

Нагадаємо, у Софійському Соборі в Києві сьогодні відбудеться об'єднавчий собор, який повинен проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада Президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.