Савченко етапують в тюремну лікарню і "шиють" нову справу

Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов у Twitter.

Також Полозов написав, що «ФСБ 15.01 порушила справу проти Надії Савченко за фактом незаконного перетину кордону. Про що їй сьогодні оголосили».

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками в Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів.

27 жовтня 2014 року Басманний суд Москви продовжив стору утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року. 22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою. Льотчицю утримують у московському СІЗО №6.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада закликала міжнародні організації і міжпарламентські асамблеї сприяти звільненню Савченко і делегувала її до ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодовку.