Учасники акції на підтримку Савченко в Москві отримали від 10 до 45 діб арешту

Учасники акції у Москві 26 січня біля будівлі ФСБ РФ на підтримку української льотчиці і народного депутата Надії Савченко отримали від 10 до 45 діб арешту.

Про це УНІАН повідомили організатори акції.

«Чотирьох учасників акції після суду відправили до спецприймальника. Олег Єланчик отримав 15 діб, Юля Жаворонкова - до цього без затримань, яка не має жодної адміністративки, - 15 діб, Віра Лаврешина - 10 діб. Олександр Шелковенков - 19-річний студент, одержав «рекордні» 45 діб сумарно», - сказав співбесідник агентства.

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Учасників акції заарештували по статті 19.3 Кримінального кодексу РФ - непокора поліції і статті 20.2 ч. 8 - порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування.

Як повідомляв УНІАН, під час акції 26 січня у Москві напроти головної будівлі ФСБ РФ було затримано 11 осіб. Учасники акції запалили фаєри і розгорнули великий плакат «Свободу Надії Савченко, свободу політв'язням». Під час затримання людей поліція діяла дуже жорстко.

26 січня по всій Україні і у різних країнах світу проходили акції на підтримку Савченко, яка продовжує голодування у московському СІЗО.