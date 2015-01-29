Рада ЄС закликала Київ досягти конкретних результатів у проведенні реформ



Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках Ради ЄС, ухвалених сьогодні у Брюсселі за результатами надзвичайного засідання з розгляду ситуації в Україні.

„Рада знову повторює свій заклик до уряду України прискорити реалізацію політичних та економічних реформ. Вона наполегливо закликає Україну досягнути конкретних результатів у ключових сферах реформування, яких очікують громадяни, щодо демократичної та модернізованої України, яка поважає права національних меншин”, - йдеться у висновках.

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Рада ЄС переконана, що ці реформи стабілізують економічну, фінансову і політичну ситуацію й закріплять підтримку міжнародної спільноти, в тому числі „шляхом встановлення сприятливого інвестиційного клімату, зокрема, у зв`язку з можливою міжнародною конференцією на підтримку України”.

Рада ЄС привітала деякі кроки з реформування, у тому числі прийняття законодавства щодо податкової децентралізації.

„Рада нагадує, що активізація процесу реформ, у тому числі належної підготовки до майбутньої реалізації розділу IV Угоди про асоціацію (щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС), матиме вирішальне значення з точки зору політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. Рада вітає пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні макрофінансової допомоги і сподівається на швидке ухвалення відповідного рішення”, - сказано у висновках.