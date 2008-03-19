Ющенко поїде у Бухарест на саміт НАТО

Заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ називає «моментом істини у відносинах між Україною та НАТО» Бухарестський саміт Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні спільному на брифінгу з Послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ.

О.ЧАЛИЙ повідомив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує відвідати Бухарестський саміт НАТО, який відбудеться 2-4 квітня.

При цьому О.ЧАЛИЙ підкреслив, що не існує будь-яких підстав для відмови Україні у приєднанні до Плану дій щодо членства в НАТО.

«Ніяких вагань у нас немає, ми вважаємо, що у нас є всі підстави для позитивної відповіді», - сказав заступник глави Секретаріату Президента.