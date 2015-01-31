Франція і Польща закликають переглянути відносини ЄС із Росією

Про це йдеться в спільній заяві двох держав, передає Радіо Свобода.

Як заявили після зустрічі в Парижі президента Франції Франсуа Олланда і прем’єр-міністра Польщі Еви Копач, обидві країни занепокоєні замкненим колом насильства й засуджують усі незаконні дії проти суверенітету і територіальної цілісності України. вони закликають втілити Мінські домовленості й досягти негайного припинення вогню на сході України.

При цьому Франція й Польща закликали Росію зробити свій внесок у політичне вирішення конфлікту і припинити будь-яку підтримку сепаратистам на сході України. Обидві країни наголошують, що очікують від Росії швидкого, дієвого і повного виконання всіх її зобов’язань.

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Крім того, Олланд і Копач погодилися, що необхідно далі підтримувати владу України на шляху реформ, щоб вона здійснила модернізацію, зблизилася з ЄС, у першу чергу через втілення умов угоди про асоціацію з зоною вільної торгівлі, і досягла поліпшення життєвого рівня українського народу.

Польща є одним із головних прихильників України в Євросоюзі. Франція разом із Німеччиною теж останнім часом висловлюють Україні значну підтримку в її протистоянні агресії Росії.