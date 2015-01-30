eBay пішла з Криму

Про це пише Лента.ру з посиланням на прес-службу eBay.

«В даний момент ми не можемо надати нашим клієнтам в Криму підтримку на високому рівні. Ми повідомили всім клієнтам в Криму про ситуацію, що склалася, і наша служба підтримки готова надати допомогу кожному з них. Ми приносимо вибачення за спричинені незручності і з нетерпінням чекаємо моменту, коли обставини в регіоні зміняться, аби повернутися в Крим і забезпечити стабільну роботу всіх наших сервісів», - сказали в eBay.

Читайте такожGoogle заблокував оновлення Chrome в окупованому КримуРаніше обслуговувати кримських користувачів припинила глобальна система онлайн-платежів PayPal, яка поки залишається частиною компанії eBay. Інтернет-компанія Google також обмежить для користувачів у Криму роботу низки своїх сервісів, які потребують операцій з оплати або завантаження програмного забезпечення.

Крім того, повідомлення про припинення роботи в Криму з 1 лютого 2015 року розіслала ритейлерам і дистриб'юторам компанія Apple, а на цьому тижні користувачі в регіоні втратили можливість доступу до магазину додатків Apple App Store. В Кримському регіоні також у зв'язку з санкціями припинить працювати найбільший реєстратор доменних імен в світі GoDaddy.

20 грудня президент США Барак Обама оголосив про економічну блокаду Криму. Він заборонив американцям інвестувати в Крим, постачати туди товари або послуги і взагалі вести будь-який бізнес з компаніями півострова.