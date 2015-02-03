Порошенко призначив нового заступника глави АП

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, відповідні укази глава держави Петро Порошенко підписав сьогодні.

Останні два роки Дніпров працював керівником апарату Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (заступник міністра). На новій посаді він займатиметься питаннями документального та протокольного забезпечення, надання громадянства і державних нагород.

Читайте такожПрезидент призначив головою Харківської ОДА Райніна«Дніпров - один із найкваліфікованіших керівників апаратів центральних державних органів в Україні. Він має широкий досвід роботи в органах влади, але при цьому не є політичним діячем, а тому якнайкраще відповідає обраній Адміністрацією політиці технократизації та професіоналізації влади. Я впевнений, що такому досвідченому управлінцю не знадобиться багато часу, щоб увійти в курс справ та почати продуктивно працювати», - сказав глава Адміністрації президента Борис Ложкін.