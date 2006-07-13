Депутатам пропонують від 5 до 10 млн. доларів

Народним депутатам від Блоку Юлії Тимошенко пропонують від 5 до 10 млн. доларів за голосування у парламенті разом з антикризовою коаліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО повідомила журналістам. Вона висловила жаль, що у нинішній Верховній Раді «корупція досягла» таких розмірів, коли хабарі, які пропонують, вимірюються «десятками мільйонів доларів».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що парламент перетворився «у корупційний осередок країни». За її словами, це ще один аргумент на користь необхідності розпуску цієї Верховної Ради