Кінах: перевибори лише загострять ситуацію

18:43, 13 липня 2006
Політика
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Але й до Антикризового гурту входити не можна

Народний депутат Анатолій КІНАХ (Партія промисловців і підприємців України, фракція “Наша Україна”) вважає, що перевибори до Верховної Ради не просто не вирішать ряду проблем, а тільки загострять і без того складу суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КІНАХА, тому він закликає політичні сили країни об’єднати зусилля з пошуку найбільш дієздатної та ефективної форми коаліції, яка дозволить забезпечити незворотність правового демократичного соціально-економічного розвитку держави, сприятиме досягненню загальнонаціонального взаєморозуміння та єдності.

Народний депутат, зокрема, відзначив, що нинішня бездіяльність та безвідповідальність парламенту, спроби втягнути країну в перманентні парламентсько-урядові кризи, блокування повноцінного законодавчого процесу „надто дорого коштують державі, вітчизняній економіці та громадянам України і в майбутньому можуть призвести до ряду вкрай негативних наслідків”.

А.КІНАХ нагадав, що Верховна Рада досі так і не розглянула та не ухвалила бюджетну резолюцію на 2007 рік. В той же час продовжує збільшуватися від’ємне сальдо торгівлі товарами, зростає рівень імпорту тощо. „Ми ризикуємо втратити не тільки поточний, а й 2007 роки”, - додав він.

А.КІНАХ, водночас, наголосив на тому, ПППУ, „Наша Україна” ухвалила однозначне рішення про неприпустимість участі фракції у так званій антикризовій коаліції у складі Партії регіонів, Компартії та Соцпартії. „Не маю сумнівів, що антикризова коаліція у нинішньому форматі – безперспективна та неефективна. Це не той „експеримент”, на який варто погоджуватися, оскільки він не буде корисним країні та громадянам”, - сказав він. Народний депутат нагадав про рішення Політради фракції „Нашої України”, згідно з яким при збереженні поточного формату антикризової коаліції фракція переходить в опозицію.

Втім, як зауважив народний депутат, Партія промисловців і підприємців України, як і фракція „Наша Україна”, не втрачають надії на те, що найбільш ефективну для забезпечення політичної стабільності, розвитку країни та добробуту громадян форму співпраці політичних сил буде знайдено.

 

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