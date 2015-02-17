Німеччина на боці України без жодних заперечень – голова Бундестагу

Про це заявив президент Бундестагу Норберт Ламмерт під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, йдеться в сюжеті ТСН.

Політики на сьогоднішній зустрічі обговорили порушення режиму тиші та ситуацію навколо Дебальцевого. Порошенко розповів про провокативні дії бойовиків.

Також український президент подякував німецькому уряду за підтримку та повідомив про зрушення в країні.

"Ми тільки призначили нового генерального прокурора. Я думаю, що його дуже добре прийняли з перших кроків. Його першими кроками було те, що він відкрив кілька кримінальних справ, він арештував деяких відомих корупціонерів, і тепер я думаю, що він здобув значну довіру", - заявив Порошенко.

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У відповідь керівник Бундестагу запевнив, що Україна користується високим рівнем довіри та підтримки в Європі.

"Я не маю пояснювати, що Німеччина на вашому боці без жодних заперечень. Ми поділяємо розуміння того, що те, що відбувається нині – це питання не лише України, це питання майбутнього усієї Європи", - заявив Ламмерт.