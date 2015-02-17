В Україні з'явиться антикорупційний прокурор - ГПУ

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив новопризначений заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, передає Еспресо.TV.

"Він (антикорупційний прокурор, - Ред.) буде підпорядковуватися генеральному прокурору, але більшість свого робочого часу він буде працювати, все-таки, в Антикорупційному бюро. Тобто він буде відчувати свою відповідальність щодо НАБУ", - заявив він.

Він також зазначив, що принцип створення при прокуратурі окремої антикорупційної прокуратури закладений у новому законі.

"Там закладено принцип, що в прокуратурі буде створюватися окремий відділ, де працюватимуть конкретно прокурори, які будуть при відрядженні, так би мовити, Антикорупційного бюро, але вони будуть набиратися тільки через конкурс, за таким же принципом, за яким будуть набиратися всі співробітники Антикорупційного бюро", - підкреслив він.

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Нагадаємо, у понеділок новопризначений генеральний прокурор Віктор Шокін оголосив про призначення двох нових заступників - Давида Сакварелідзе, який займатиметься кадрами і питаннями євроінтеграції, та Володимира Гузира, який буде займатися питаннями слідства, СБУ, МВС та податкової міліції.

Як відомо, народні депутати підтримали у другому читанні та в цілому законопроект № 1660-П "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства України з питань запобігання корупції". За відповідне рішення проголосували 247 нардепів із 226 мінімально необхідних.