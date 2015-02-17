Відео з суду над Єфремовим: руки у тебе в крові
15:52, 17 лютого 2015Політика
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Під час вчорашнього суду над колишнім депутатом Олександром Єфремовим чоловік, який назвався луганчанином, обурено кричав підсудному, що у нього руки в крові.
На Єфремова накричали відвідувачі суду / Фото УНІАН
Відповідний запис оприлюднено на відеохостингу Youtube.
Читайте такожПечерський райсуд заарештував Єфремова з можливістю виходу під заставу в 3,6 млн грн"Подивися на свої руки, вони у тебе в крові. Чуєш, Єфремов, я луганчанин. Я зі своїми трьома дітьми тут не знаю, що мені робити. Руки подивися, с...", - кричав чоловік, коли конвой виводив Єфремова з залу суду.
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