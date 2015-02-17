Відео з суду над Єфремовим: руки у тебе в крові

15:52, 17 лютого 2015
Політика
5638 0

Під час вчорашнього суду над колишнім депутатом Олександром Єфремовим чоловік, який назвався луганчанином, обурено кричав підсудному, що у нього руки в крові.

На Єфремова накричали відвідувачі суду

Відповідний запис оприлюднено на відеохостингу Youtube.

Читайте такожПечерський райсуд заарештував Єфремова з можливістю виходу під заставу в 3,6 млн грн"Подивися на свої руки, вони у тебе в крові. Чуєш, Єфремов, я луганчанин. Я зі своїми трьома дітьми тут не знаю, що мені робити. Руки подивися, с...", - кричав чоловік, коли конвой виводив Єфремова з залу суду.

Увага, відео містить обсценну лексику

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter