Сьогодні суд обере для Єфремова новий запобіжний захід
Печерський районний суд Києва сьогодні близько 14.00 прийме рішення про новий запобіжний захід для колишнього голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сам Єфремов повідомив журналістам перед допитом у Генеральній прокуратурі.
"Орієнтовно о 14-й годині суд має обрати новий запобіжний захід", - сказав Єфремов.
Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві.
Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави.
Читайте такожВідео з суду над Єфремовим: руки у тебе в кровіЗгодом ЗМІ повідомляли, що за Єфремова внесено заставу і він вийшов на волю. Водночас зазначалося про нібито нове кримінальне провадження щодо Єфремова. У повідомленнях стверджувалося, що 18 лютого йому можуть оголосити про підозру в цій справі та затримати його.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що місце перебування Єфремова - під повним контролем МВС і СБУ.