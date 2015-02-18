Сьогодні суд обере для Єфремова новий запобіжний захід

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам Єфремов повідомив журналістам перед допитом у Генеральній прокуратурі.

"Орієнтовно о 14-й годині суд має обрати новий запобіжний захід", - сказав Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави.

Читайте такожВідео з суду над Єфремовим: руки у тебе в кровіЗгодом ЗМІ повідомляли, що за Єфремова внесено заставу і він вийшов на волю. Водночас зазначалося про нібито нове кримінальне провадження щодо Єфремова. У повідомленнях стверджувалося, що 18 лютого йому можуть оголосити про підозру в цій справі та затримати його.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що місце перебування Єфремова - під повним контролем МВС і СБУ.