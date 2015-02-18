Почалося засідання РНБО. Подію завершено

На сьогоднішньому засіданні РНБО не планує розглядати питання про введення воєнного стану у зв'язку з ситуацією на Дебальцевському плацдармі.

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Про це Громадському повідомив перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.