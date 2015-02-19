ЄС повинен посилити санкції проти РФ - Єлісєєв

Таку думку висловив редставник України при ЄС Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, пише Європейська правда.

"Санкції - це єдиний шлях для того, щоб посадити Росію за стіл переговорів і обговорити мирне рішення конфлікту", - зауважив він.

"Санкції не призначені для того, щоб покарати Росію, а для того, щоб змусити російського агресора змінити свою поведінку", - додав представник України при ЄС.

Окрім жорсткіших санкцій, ЄС, за словами Єлісєєва, може допомогти Україні постачанням оборонного озброєння.

"Нам терміново потрібна військова підтримка з боку міжнародного співтовариства, особливо країн Європейського Союзу", - зауважив він.

"Ми очікуємо, що міжнародне співтовариство забезпечить поставки летального та нелетального оборонного озброєння для України", - наголосив Єлісєєв.

"З сучасною зброєю Україна змогла протистояти російській агресії краще", - переконаний дипломат.

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Єлісєєв відзначив, що він розчарований поведінкою Росії в останні кілька днів.

"Незважаючи на мінські домовленості, у нас немає підстав довіряти словами росіян", - підкреслив представник України при ЄС.

"На жаль, розвиток подій від минулого четверга показав, що наші побоювання щодо надійності Росії були обгрунтованими", - зауважив він.

Як відомо, раніше Єлісєєв заявив, що ЄС варто подумати про військову операцію на Донбасі.