Україна і Румунія будуть співпрацювати в сфері військових перевезень

17:45, 20 лютого 2015
Політика
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Кабінет міністрів схвалив проект міжурядової угоди з Румунією про співробітництво у сфері військових перевезень.

Украина и Румыния будут сотрудничать в сфере военных перевозок / УНИАН

Відповідне розпорядження №109-р  від 18 лютого 2015 року опубліковано на урядовому порталі.

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Кабмін уповноважив міністра оборони Степана Полторака підписати зазначену угоду.

Також уряд визнав таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету міністрів №324 від 13 квітня 2011 року "Про підписання угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про співробітництво в сфері військових перевезень".

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