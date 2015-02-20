Україна і Румунія будуть співпрацювати в сфері військових перевезень
17:45, 20 лютого 2015Політика
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Кабінет міністрів схвалив проект міжурядової угоди з Румунією про співробітництво у сфері військових перевезень.
Кабмін схвалив проект угоди з Румунією про співробітництво у сфері військових перевезень / УНІАН
Відповідне розпорядження №109-р від 18 лютого 2015 року опубліковано на урядовому порталі.
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Кабмін уповноважив міністра оборони Степана Полторака підписати зазначену угоду.
Також уряд визнав таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету міністрів №324 від 13 квітня 2011 року "Про підписання угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про співробітництво в сфері військових перевезень".
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