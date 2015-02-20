Україна і Румунія будуть співпрацювати в сфері військових перевезень

Відповідне розпорядження №109-р від 18 лютого 2015 року опубліковано на урядовому порталі.

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Кабмін уповноважив міністра оборони Степана Полторака підписати зазначену угоду.

Також уряд визнав таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету міністрів №324 від 13 квітня 2011 року "Про підписання угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про співробітництво в сфері військових перевезень".