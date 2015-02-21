Аваков: Україна очікує рішення США про надання озброєння

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час відкриття виставки «Присутність. Докази агресії російських військ на території України» на Михайлівській площі в центрі Києва.

«Такий запит є, й ми очікуємо відповідного рішення Сполучених Штатів. Вважаю, що таке рішення буде. Це дасть нам чинник стримування, я думаю, що Російська Федерація й бандити добре розуміють, що якщо в нашій країні є окрім доблесті і волі ще й кваліфікована технологічна зброя, то це їх стримуватиме в більшій мірі», - сказав Аваков, відповідаючи на запитання про можливість отримання озброєння в США.

Відповідаючи на запитання про те, як він оцінює виконання недавніх Мінських угод, глава МВС підкреслив, що угоди виконуватимуться тоді, коли Росія перестане перекидати через кордон танки, озброєння й снаряди. «З ранку сьогодні обстріляно Авдіївку, загинули троє мирних хлопців, які сиділи в кафе, і ця ситуація постійно. Мінські домовленості виконуватимуться, будь-який мир буде тоді й лише тоді, коли Росія перестане перекидати через кордон танки, озброєння й снаряди», - сказав він.

Читайте такожОбама здійснює найбільшу помилку, не надаючи зброю Україні - КрамерНа запитання про те, чи є в арсеналі України озброєння й техніка, здатні протистояти російській, зокрема, представленій на виставці, Аваков відповів, що техніка – це вторинне. «У нас є хороша техніка, але необхідно розуміти, що з нами воює величезна армія, що в десятки разів перевершує наші сили, й величезний потенціал Російської імперії з нами воює. У нас є хороша техніка, з кожним днем ми маємо все більше досвіду, в нас є й сучасні танки, й сучасні БТР, й сучасні протитанкові засоби. Але головне, що в нас є – це всезростаючі вміння, доблесть наших солдатів. Техніка важлива, але це вторинне», - підкреслив міністр.