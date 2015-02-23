ОБСЄ: Вибухом у Харкові керували дистанційно
02:11, 23 лютого 2015Політика
2290 0
Вибуховий пристрій, який спрацював у Харкові, складався з тротилу і шрапнелі, а також активувався дистанційно.
Вибуховий пристрій в Харкові складалося з тротилу і шрапнелі / Вікторія Петрухина / facebook.com
Про це йдеться у звіті представників спостережної місії ОБСЄ, які відвідали місце події.
"За даними міліції, пристрій був аналогічний тому, який використовували в Московському райсуді Харкова (вибух 19 січня - ред.)", - повідомили в місії.
Читайте такожРадник Авакова розповів, хто стоїть за терактами в Харкові
Спостерігачі відзначили, що моніторили перебіг Маршу гідності, під час якого стався вибух у Харкові, і зафіксували, що інцидент стався в "голові" колони.
У той же час, з повідомленням ОБСЄ, вибух не викликав пошкодження прилеглих будівель або вікон.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter