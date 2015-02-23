ОБСЄ: Вибухом у Харкові керували дистанційно

Про це йдеться у звіті представників спостережної місії ОБСЄ, які відвідали місце події.

"За даними міліції, пристрій був аналогічний тому, який використовували в Московському райсуді Харкова (вибух 19 січня - ред.)", - повідомили в місії.

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Спостерігачі відзначили, що моніторили перебіг Маршу гідності, під час якого стався вибух у Харкові, і зафіксували, що інцидент стався в "голові" колони.

У той же час, з повідомленням ОБСЄ, вибух не викликав пошкодження прилеглих будівель або вікон.