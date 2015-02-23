Терористів, які організували вибух в пабі "Стіна", відпустили в рамках обміну полоненими - Геращенко

Про це в ефірі "5-го каналу" заявив радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко.

"Що стосується вибуху в пабі "Стіна" - він дійсно був розкритий, особи, які його організовували, були арештовані. Проте всі, за винятком однієї негідниці, яка була головним організатором, були обміняні на наших військовополонених. І тут потрібно ставити питання: якщо ми будемо всіх терористів, які воювали проти нас, обмінювати, то ми не зможемо боротися з тероризмом ефективно", - заявив Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада 2014 року о 21.45 у рок-пабі «Стіна» у Харкові стався вибух, внаслідок якого постраждали і були госпіталізовані 11 осіб.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 КК (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки).

17 листопада СБУ оголосила про затримання 12 членів диверсійно-розвідувальної групи, причетних до вчинення терактів і диверсій на території Харкова й області, і, зокрема організації вибуху у пабі «Стіна».

Згідно з Мінськими домовленостями від 12 лютого 2014 року, 21 лютого 139 українських полонених обміняли на 52 бойовика.