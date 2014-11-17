СБУ затримала 12 диверсантів, причетних до вибуху у пабі «Стіна»

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

В повідомленні зазначається, що «затримано загалом дванадцять осіб, в т.ч. двох ватажків групи. Мова йде про особливо небезпечну ДРГ, у членів якої було виявлено та вилучено автомати АК 74 та набої до них, гранати РГД-5 та ВОГ-25, детонатори, набори для встановлення розтяжок, а також сім протипіхотних мін з маркуванням російських виробників, які заборонені до використання Оттавською конвенцією 1997 року».

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Радник голови СБУ Маркіян Лубківський зазначив, що «використання цих мін є антилюдським чином. Від таких та схожих мін під час воєн на території колишньої Югославії дуже часто страждали діти. Люди, які підривалися на таких мінах, гинули, або залишалися каліками на все життя…».

Контррозвідка СБУ встановила, що знешкоджена група диверсантів була ланкою у складі створеної, фінансованої та керованої спецслужбами Російської Федерації мережі терористичних груп, які мали на меті дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Лубківський повідомив, що «переважна більшість терористів пройшла добрий вишкіл та навчання на території Російської Федерації, зокрема у Тамбові. Там вони отримали мінно-підривну, снайперську та стрілецьку спецпідготовку. На вилучених електронних носіях виявлено методичні матеріали, надані їм інструкторами під час проходження цих вишколів. Затримані планували й інші терористичні акти, яким вдалося запобігти завдяки злагодженим діям українських спецслужб і правоохоронців».

В повідомленні підкреслюється, що «затримані диверсанти мають пряму причетність до вибуху у харківському пабі «Стіна», внаслідок якого відвідувачі отримали тяжкі поранення, мосту біла клубу «Британія» та спроб вчинити інші терористичні акти. В одного, зокрема, вилучено відеозвіт про згадані вище диверсійно-терористичні акти. Вони також планували масований збройний напад на один із блокпостів на межі Харківської та Донецької областей».

У рамках кримінального провадження, зареєстрованого слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області за ст. 258-3 Кримінального кодексу України, тривають слідчі та оперативно-розшукові дії.