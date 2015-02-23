У Маріуполі спалили опудало Януковича
13:18, 23 лютого 2015Політика
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На Масляну маріупольці проводили зиму спалюванням опудала екс-президента Віктора Януковича, який втік з України.
Активістів обурило останнє інтерв'ю Януковича/ 0629.com.ua
"Молоді люди у чорних масках за допомогою факелів спалили опудало колишнього президента України, який рік тому втік до Росії", передає 0629.com.ua.
Також повідомляється, що активісти були обурені тим, що днями Янукович з'явився в ефірі багатьох російських ЗМІ, але замість щирого каяття перед народом, він заявив, що має намір очолити протестний рух в Україні.
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"Вітю, якщо ти вважаєш, що можеш вийти з-за Вовиної спідниці і приїхати сюди, ми на тебе чекаємо!" - сказали учасники акції перш ніж спалити опудало Януковича.
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