Янукович обіцяє повернутися до України, як тільки з'явиться можливість

Екс-президент України Віктор Янукович заявив в інтерв'ю російському "Першому каналу", що повернеться до Україні, як тільки в нього з'явиться така можливість, передають РИА Новости.

"У мене не виходили з голови думки про те, щоб повернутися і очолити спочатку протестний рух, але всі приходили до однозначної думки про те, що якщо я повернуся, то вороги зроблять все, аби мене знищити. Мої соратники були проти, щоб я поїхав до України. Події розвивалися стрімко, і я жалкую, що я не зміг цього зробити. Як тільки у мене з'явиться можливість, я повернуся і зроблю все, щоб полегшити життя мешканцям України", - сказав екс-президент України.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2014 року колишній президент Януковичсамоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік до Росії. Це відбулося після декількох місяців протестів в Україні, які закінчилися кровопролиттям.

Щодо Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і кількох інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Вони оголошені в розшук.

Читайте такожРада позбавила Януковича звання президента

12 січня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Інтерпол оголосив у розшук екс-президента Януковича, Миколу Азарова та ще кількох осіб.