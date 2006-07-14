Фракція СПУ обрала собі нове керівництво

Лідером фракції СПУ обрано Василя ЦУШКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Верховної Ради повідомив голова ВР, лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

За його словами, заступниками керівника фракції обрано Івана БОКОГО і Сергія МАТВІЄНКОВА.

Водночас спікер повідомив, що за власним бажанням звільнено з посади заступника керівника фракції СПУ Йосипа ВІНСЬКОГО.