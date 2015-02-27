На кожного суддю ВСУ припадає майже два автомобілі - розслідування (відео)

У 2015 році діяльність суддів Верховного суду України забезпечує 92 автомобілі представницького і бізнес-класу – йдеться в сюжеті програми розслідувань «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і Першого Національного каналу України.

На щорічне обслуговування цих автомобілів витрачається близько 10 мільйонів гривень, заявив керівник держпіприємства «Автобаза Верховного суду України» Олександр Безпалько. Враховуючи, що в штаті Верховного суду – 48 судді, виходить на кожного майже по два автомобілі.

На запитання, навіщо потрібен такий автопарк, голова Верховного Суду України Ярослав Романюк в інтерв’ю «Схемам» заявив, що виключно задля безпеки суддів.

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«Коли суддя Верховного суду, скажімо, виходить з будівлі Верховного суду, переходить через вулицю, він не убезпечений від того, щоб його десь в підворітні не зупинили троє чи четверо молодих людей і сказали: «Ти що самий розумний? Якщо завтра не будить такого рішення, то ти більше ходити не будеш, ми тобі ноги повисмикаємо». Розумієте. І особливо це актуально в нинішніх наших умовах», – сказав Романюк.

Голова Верховного суду України запевняє, що охоче позбувся б частини автомобілів. Проте спроби продати їх на аукціоні в 2014 році, за його словами, не увінчалися успіхом. Вдалося продати лише один – російську «Волгу». Іномарки нікого не зацікавили, додав Романюк.

Вже майже рік в Україні діють заходи щодо суворої економії державних коштів. У березні минулого року Кабмін анонсував звільнення 24 тисяч чиновників і суттєве скорочення видатків на органи влади.