Кличко назвав вбивство Нємцова актом залякування росіян перед маршем Весна
01:54, 28 лютого 2015Політика
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Вбивство Бориса Нємцова - це цинічний акт залякування росіян перед Маршем Весна, заявив Кличко у себе на сторінці в Фейбсук.
Тіло розстріляного Бориса Нємцова / martin.livejournal.com
Віталій Кличко також зазначив, що цей акт може мати абсолютно зворотні наслідки.
"Акт, я вважаю, відчайдушний. Оскільки може мати абсолютно зворотні наслідки. Спроби вселити страх у сильних людей відгукуються рішучістю і активною протидією системі", - написав Кличко.
"Борис був сильною і сміливою людиною. Хочу вірити, не самотнім у російському суспільстві...", - зазначив він.
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