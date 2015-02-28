Кличко назвав вбивство Нємцова актом залякування росіян перед маршем Весна

Віталій Кличко також зазначив, що цей акт може мати абсолютно зворотні наслідки.

"Акт, я вважаю, відчайдушний. Оскільки може мати абсолютно зворотні наслідки. Спроби вселити страх у сильних людей відгукуються рішучістю і активною протидією системі", - написав Кличко.

"Борис був сильною і сміливою людиною. Хочу вірити, не самотнім у російському суспільстві...", - зазначив він.