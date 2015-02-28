Лідеру сумського «Правого сектора» і його брату оголошено підозру у незаконному зберіганні зброї

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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«Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 7-20 лютого 2015 року двоє мешканців міста Тростянець, перебуваючи у зоні проведення антитерористичної операції в районі с. Піски Донецької області, незаконно придбали 11 бойових гранат Ф-1, дві бойові гранати РГД-5, гранатомети РПГ-22 та РПГ-26, які перевезли і незаконно зберігали за місцем проживання», – зазначає прес-служба.

Згідно з повідомленням, за даним фактом 25 лютого вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«26 та 27 лютого особам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами) КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання стосовно правопорушників запобіжного заходу», – сказано в повідомленні.

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Тим часом, журналісти Сум дізналися, що підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення є лідер «Правого сектору» в області Влад Ломов, який проживає у м. Тростянець Сумської області, та його брат – мешканець Тростянецького району.

Як повідомляв УНІАН, у Сумській області 25 лютого правоохоронці вилучили у двох чоловіків арсенал зброї. Зокрема, під час санкціонованого обшуку у 27-річного жителя Тростянецького району співробітниками міліції було виявлено та вилучено 2 гранатомети, 9 гранат та 30 набоїв калібру 5,6 мм. Крім того, у 33-річного мешканця міста Тростянець знайдено та вилучено 2 гранати, гладкоствольну рушницю та пістолет із трьома набоями.