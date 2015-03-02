Підприємства ДУС, які не обслуговують президента, мають піти на продаж - Березенко

Про це повідомив керівник ДУС Сергій Березенко в блозі на сайті «Лига».

«Сьогоднішня візія реформи в ДУС абсолютно прозора і логічна. Державне управління справами перетвориться виключно на офіс президента. Не повинно бути зайвих об’єктів власності чи підприємств, які не призначені для обслуговування першої особи», - зазначає Березенко.

За його словами, ДУС вже працює над тим, аби підготувати продаж підприємств на найбільш вигідних для держави умовах.

Березенко також зазначив, що процедура продажу майна ДУС йде винятково через Кабінет Міністрів та Фонд держмайна, а приватизація деяких об’єктів потребує голосування Верховної Ради – й відповідне рішення парламенту поки очікується

«Поки не маючи змоги продавати – передаємо з балансу на баланс. Більше 50-ти автомобілів, вертольоти - в зону АТО, максимально відкрили лікарню «Феофанія» для поранених військових, «Пущу-Озерну» - для переселенців, там же розмістили Перший медичний волонтерський батальйон. Від ДАП «Україна» передали 2 літаки в Музей авіації, готується до передачі колишній борт №1 ІЛ-76, зменшили кількість закріпленого автотранспорту за чиновниками, зняли фінансування з держдач, заселяємо туди простих людей, відкрили доступ до резиденцій», – каже Березенко.

Нагадаємо, в січні цього року Сергій Березенко заявив, що після скасування численних пільг та преференцій мешканцям елітних селищ Конча-Заспа та Пуща-Водиця всі охочі можуть подати заявки на проживання в державних дачах.

«За перший місяць відкритого доступу в Конча–Заспу уже заселилось 12 звичайних родин, низку заяв охочих розглядаємо», — зазначив Березенко.