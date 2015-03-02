ВР не підтримала урізання пенсій працюючим пенсіонерам
19:35, 02 березня 2015Політика
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Верховна Рада не підтримала законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення.
ВР не підтримала урізання пенсій працюючим пенсіонерам / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за цей законопроект (№ 2212) проголосували лише 164 народних депутата із 311, зареєстрованих у сесійній залі.
Законопроектом, зокрема, передбачається тимчасове обмеження пенсій працюючим пенсіонерам до 1 січня 2016 року. При цьому, водночас, не передбачалося обмеження пенсій для військовослужбовців, працівників, зокрема, МВС, силових органів, які залучені до проведення АТО.
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Разом з тим після нерезультативного голосування лідер фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко зазначив, що “без прийняття усього пакету, внесеного урядом, вже через два тижні на Україну чекає фінансовий колапс”.
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