Депутати почали розглядати зміни до держбюджету

Як передає кореспондент УНІАН, міністр фінансів України Наталія Яресько на засіданні парламенту зазначила, що змінами передбачається збільшити доходи бюджету на 22,5 млрд грн, а видатки — на 35,7 млрд грн.

За її словами, збільшення доходів зумовлено, перш за все, збільшенням відрахувань до бюджету з боку державних газовидобувних компаній, а також факторами інфляції та девальвації.

Читайте такожРада залишила співробітників органів доходів і зборів без пенсій до кінця року

За словами Яресько, збільшення видатків бюджету зумовлено збільшенням допомоги населенню, зокрема, пропонується на 12,5 млрд грн збільшити видатки на субсидії. Така потреба викликана необхідністю захистити найбільш вразливі верстви населення у зв’язку з підвищенням тарифів на газ та теплопостачання.