Дурицька прилетіла до Києва

Українська модель прилетіла разом з адвокатом Вадимом Прохоровим, з пресою спілкуватися відмовилася. Її вивели з літака так, щоб вона не перетиналася з журналістами, пише ТСН.

"Вона кілька днів провела після вбивства близької їй людини. Три дні тривали слідчі дії. Ну і зрозуміло, що вона зараз не прагне до зайвої публічності. Їй треба відпочити, тому що вона у важкому стані... Вона ледве залишилася живою і здоровою, на щастя, і, звичайно, їй зараз треба відпочити якийсь час", - сказав журналістам адвокат Дурицької.

За його словами, на похорон Нємцова Ганна не поїде - у її мами проблеми зі здоров'ям, тому вона вирішила залишитися. У той же час Адвокат Дурицької летить назад до Москви, щоб вшанувати пам'ять вбитого опозиціонера.

Раніше, речник українського МЗС Євген Перебийніс у "Твіттері" повідомив про повернення до України Ганни Дурицької.

Громадянка України Ганна Дурицька, свідок у справі про вбивство в Росії опозиціонера Бориса Нємцова, вже вилетіла з Москви до Києва.

"Українські дипломати в Москві надали нашій громадянці все необхідне сприяння в поверненні додому", – написав Перебийніс.

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Як повідомляв УНІАН, Нємцова було вбито в ніч на 28 лютого у Москві, під стінами Кремля. Невідомий чотири рази вистрілив у політика. Від поранень він помер на місці. Поліція розслідує факт за статтею про вбивство.

На момент убивства з політиком була громадянка України Ганна Дурицька.

Поліція допитувала її як свідка.