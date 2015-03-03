Порошенко підписав закон про добровільне об’єднання територіальних громад

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Закон №157-VIII від 5 лютого регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ та міст. Закон містить принципи добровільного об’єднання територіальних громад, визначає суб’єктів та основні умови добровільного об’єднання, описує порядок об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та надання їм державної підтримки", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПорошенко підписав закон про відкритість використання публічних коштів

Як повідомляв УНІАН, парламент 5 лютого ухвалив урядовий закон про добровільне об'єднання територіальних громад.

Закон спрямований на децентралізацію публічної влади з реальним забезпеченням загальновизнаних європейських принципів організаційної, правової та фінансової самостійності органів місцевого самоврядування, передбачених Конституцією України засад справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

Закон регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст.