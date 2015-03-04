Нардеп показав унікальну статуетку Савченко із крилами (фото)

Депутат написав у Фейсбуці, що везе статуетку в Європу.

"Цю унікальну фігурку, зроблену Тетяною Нікітіною під враженням від подвигу та самопожертви Наді, везу в Європу. Робота просто чудова", - написав Ар'єв і додав, що згодом повідомить, кому вона буде постійно нагадувати про подвиг однієї незламної українки.

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