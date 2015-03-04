Могеріні закликала Кремль звільнити Савченко

За словами Могеріні, життя Савченко знаходиться в небезпеці через настільки тривале голодування. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Савченко голодує вже 82 дні... Я приєднуюся до всіх, хто закликає російську владу терміново звільнити Савченко з гуманітарних міркувань", - йдеться в повідомленні Могеріні, яке наводить агентство Франс Прес.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

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26 жовтня 2014 на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

15 грудня Савченко оголосила голодування.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття щодо неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.