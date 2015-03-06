Рада сьогодні звернеться до ООН, ПАРЄ і ОБСЄ з приводу порушень прав людини в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні депутати розглянуть проект постанови про звернення ВР до ООН, Європейського парламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ про порушення прав і свобод людини в АР Крим.

Також сьогодні буде розглядатися проект постанови про скасування рішення ВР від 5 лютого про прийняття закону про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору, яким заборонявся показ російських серіалів.

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Серед іншого сьогодні розглядатимуть, зокрема, зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування неприбуткових організацій і ослаблення податкового навантаження на природоохоронні установи.

Раніше повідомлялося, що про звіт Гонтарєвої у ВР повідомив голова Володимир Гройсман у відповідь на блокування трибуни депутатами від Радикальної партії, які вимагали відставки Гонтарєвої з посади голови НБУ.