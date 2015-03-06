Українські військові зможуть навчатися у польських центрах - міністр оборони Польщі

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це віце-прем’єр-міністр, міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк заявив сьогодні в ефірі польського телеканалу TVN24.

"Дуже вірогідним є варіант, що ми будемо їх навчати у Польщі", - сказав він, відзначивши, що польська армія має кращу базу, й тому навчання українських військових буде ефективнішим.

Сємоняк зауважив, що рішення з цього питання має бути ухвалене у березні, додавши що воно також залежатиме від позиції української сторони.

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"Як ми говорили раніше, рішення має бути ухвалене у березні. А чи це (навчання) будуть за місяць чи два, чи пізніше - це залежить теж від українських партнерів", - сказав він.

Міністр додав, що Польща не планує надсилати своїх військових до України.