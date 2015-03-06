Євродепутатка пропонує включити ЄС в нормандський формат
16:45, 06 березня 2015Політика
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Латвійський депутат Європарламенту Сандра Калніете, виступаючи в п'ятницю на конференції посадових осіб НАТО і Євросоюзу, що відбувається в будівлі Сейму Латвії, запропонувала включити ЄС у так званий "нормандський формат".
ЄС пропонують залучити до нормандського формату / Фото УНІАН
Про це повідомляє Delfi з посиланням на BNS.
Зараз у переговорах "нормандського формату" беруть участь делегації Росії, України, Німеччини та Франції. Сторони намагаються знайти компроміс щодо мирного врегулювання ситуації на сході України.
Читайте такожУ Берліні сьогодні відбудеться зустріч у "нормандському форматі"Вперше представники цих держав почали обговорювати питання в червні 2014 року в Нормандії, на урочистостях, присвячених 70-річчю висадки союзницьких військ, від чого і отримав ім'я даний формат.
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