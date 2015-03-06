Євродепутатка пропонує включити ЄС в нормандський формат

Про це повідомляє Delfi з посиланням на BNS.

Зараз у переговорах "нормандського формату" беруть участь делегації Росії, України, Німеччини та Франції. Сторони намагаються знайти компроміс щодо мирного врегулювання ситуації на сході України.

Читайте такожУ Берліні сьогодні відбудеться зустріч у "нормандському форматі"Вперше представники цих держав почали обговорювати питання в червні 2014 року в Нормандії, на урочистостях, присвячених 70-річчю висадки союзницьких військ, від чого і отримав ім'я даний формат.